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Nata15
Искусственный интеллект научился читать рентгеновские снимки
Исследователи из Уорикского университета в Великобритании обучили нейросеть расшифровывать рентгеновские снимки

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Группа исследователей из Уорикского университета в Великобритании достигла впечатляющих результатов, проведя обучение нейросети, названной X-Raydar, расшифровке рентгеновских снимков грудного отдела. За основу обучения был взят внушительный объем данных, состоящий из 2,8 миллиона рентгеновских изображений, собранных в течение 13 лет из трех различных больничных сетей Великобритании.

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Эта искусственная интеллектуальная модель продемонстрировала не только высокую точность в интерпретации медицинских данных, но и даже превзошла опыт опытных рентгенологов в нескольких аспектах. Обучение позволило X-Raydar проводить анализ снимков немедленно после их получения, выявлять потенциальные риски и отклонения, а также использовать масштабные языковые модели для более глубокого понимания предыдущих медицинских отчетов.

Главный исследователь, доктор Джованни Монтана, выделил потенциальное применение нового инструмента на ранних этапах медицинской диагностики или в качестве дополнительного экспертного мнения при постановке диагноза врачом. Это, по его мнению, может привести к существенному снижению количества диагностических ошибок.

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Однако, несмотря на впечатляющие результаты, информации о временных рамках и возможности внедрения подобных технологий в реальные медицинские практики пока не поступило, что оставляет вопросы относительно конкретных перспектив и сроков использования этого искусственного интеллекта в клинической области.

#новости #техника
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