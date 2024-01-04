Один из пользователей Reddit рассказал о крайне необычной поломке своего смартфона Google Pixel 6 Pro. Двухлетний аппарат неожиданной вышел из строя — причиной тому стал настолько сильный перегрев процессора, что не выдержала система охлаждения

В реддит-сообществе появились тревожные рассказы о необычной поломке Google Pixel 6 Pro, где двухлетний смартфон вышел из строя из-за экстремального перегрева процессора. Это подчеркивает недостаточную эффективность системы охлаждения.

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Пользователь, проведя всего 10 минут в телефонном разговоре, столкнулся с отключением устройства, и его попытки восстановления выявили большое выгоревшее пятно на месте радиатора, вызванное интенсивным перегревом чипа. Некоторые комментаторы подтвердили собственные проблемы с перегревом на своих устройствах, в то время как предыдущие отчеты о высокой температуре Tensor G3 у владельцев Pixel 8 добавляют сложности ситуации.

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В настоящее время остается неизвестным, как компания Google ответит на это исключительное явление и могут ли другие устройства столкнуться с подобными проблемами.