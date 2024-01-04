В основу фильма лёг эксперимент, в рамках которого его режиссёр на время съёмок погрузился в цифровой вакуум

"Яндекс 360" продемонстрировал свой документальный фильм "Дилемма технологий", предоставив зрителям уникальный взгляд на влияние современных технологий на повседневную жизнь. Режиссер фильма решил воссоздать собственную "цифровую дилемму", отказавшись от современных технологий в пользу аналоговых альтернатив. Вместо облачных хранилищ и онлайн-заметок был использован блокнот, а вместо мессенджеров и видеозвонков – кнопочный телефон и текстовые сообщения.

реклама

Основанный на этом эксперименте фильм вызвал интерес к вопросу: насколько технологии облегчают нашу жизнь, и, в то же время, могут ли они привести к зависимости. В рамках выхода фильма было проведено исследование совместно с аналитическим центром НАФИ, направленное на выявление мнения россиян относительно современных технологий.

Результаты исследования оказались довольно разносторонними. Большинство опрошенных (81%) выразили радость по поводу появления новых технологий, однако треть респондентов признались в опасениях перед новыми сервисами. Замечательно, что 66% никогда не испытывали страха перед чем-то новым.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Изучив предпочтения россиян в использовании сервисов, становится ясно, что почта (95%) остается наиболее востребованным инструментом, за ней следуют социальные сети (94%) и мессенджеры (93%). Также популярными оказались видеосервисы (89%), игровые и развлекательные сервисы (66%) и облачные хранилища (68%). При этом 70% респондентов подтвердили положительное влияние интернет-сервисов, 22% не увидели никакого влияния, и лишь 4% отметили негативные последствия.