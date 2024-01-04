Китайский автопроизводитель JAC представил серийный электромобиль, у которого в аккумуляторе вместо лития используется натрий-ионная технология

JAC, китайский автопроизводитель, анонсировал выход на рынок своего последнего электромобиля под названием Yiwei, в котором заложена инновационная технология натрий-ионных аккумуляторов, разработанных компанией HiNa Battery. В отличие от устоявшихся литий-ионных батарей, новый аккумулятор Yiwei использует цилиндрические натрий-ионные элементы, обеспечивая емкость на уровне 25 кВтч при энергоплотности 120 Втч/кг.

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Этот шаг открывает перспективы для электромобильной индустрии, предлагая альтернативу с техническими характеристиками, которые могут стать катализатором для перехода к массовому использованию электрических автомобилей. Несмотря на некоторое снижение энергетической плотности по сравнению с литием, новая технология предлагает значительные преимущества, такие как более доступные затраты на производство, продвинутые характеристики холодозащиты и впечатляющий запас хода до 252 км.

Масса аккумулятора, около 210 кг, обеспечивает приемлемый баланс между эффективностью и весом. Зарядка осуществляется через стандартные станции 3C и 4C, что обеспечивает удобство использования для владельцев Yiwei.

Эксперты считают, что хотя новые натрий-ионные аккумуляторы могут обладать несколько меньшей плотностью, их преимущества в снижении стоимости, увеличении запаса хода и эффективности при низких температурах создают благоприятные условия для быстрого внедрения в массовое производство электромобилей.

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Продажи JAC Yiwei EV ожидаются начиная с января, с ценовым диапазоном от $12 600 до $17 900, в зависимости от выбора конфигурации, что делает его конкурентоспособным предложением в сегменте электрических автомобилей.