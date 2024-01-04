Инженеры из Института науки и технологий DGIST в Южной Корее создали вкусовой анализатор, имитирующий работу человеческого языка

Инженеры из Института науки и технологий DGIST в Южной Корее успешно разработали вкусовой анализатор, который имитирует работу человеческого языка. Это устройство способно распознавать четыре основных вкуса - солёный, кислый, терпкий и сладкий. Кроме того, оно демонстрирует высокую точность в классификации различных сортов вин.

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Исследовательская группа создала инновационные четыре миллиметровых датчика, каждый из которых нацелен на определенный вкусовой характеристики. Эти датчики интегрированы в систему искусственного электронного языка, использующую алгоритм глубокого обучения для анализа вкуса. Этот подход значительно повышает эффективность и точность работы сенсора, учитывая разнообразные факторы.

Проект прошел успешное тестирование на шести различных сортах вин, достигнув более 95% точности в классификации. Благодаря системе рекомендаций, встроенной в устройство, оно предложило альтернативы, подходящие к различным блюдам и схожие с уже известными сортами вин.

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Эта разработка обладает потенциалом для применения в различных отраслях, таких как пищевая, ликеро-водочная, косметическая и фармацевтическая промышленность. Её высокая точность и многофункциональность делают её перспективным инструментом с широким спектром применения.