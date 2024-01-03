Представители Black Tabby Games опубликовали любопытный твит. Если вкратце — они рады, что их творение добралось до широкой аудитории, однако они считают, что его надо не смотреть, а проходить. Любой ценой

Компания Black Tabby Games, разработчик визуальной новеллы Slay the Princess, вышедшей в 2023 году, вызвала волну обсуждений в игровом сообществе своим неординарным подходом к продвижению своего произведения.

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Индустрия видеоигр в прошлом году была насыщена многочисленными хитами, но одним из наиболее успешных инди-релизов стала Slay the Princess. Игра получила признание публики, часть которой открыла её благодаря стримерам и YouTube-блогерам.

Однако, представители Black Tabby Games выделились на фоне обыденности, опубликовав необычный твит. В кратком сообщении они выразили радость от широкой аудитории игры, но призвали не только смотреть, а проходить Slay the Princess, подчеркивая важность первичного опыта игры.

В твите было заявлено: "Если у вас проблемы с финансами, просто спиратьте игру — купите её потом, если она вам понравится!" Это откровенное заявление вызвало отклик в сообществе, где некоторые игроки отметили, что подобная прямота убедила их приобрести Slay the Princess легально, поддерживая разработчиков.

Подчеркивается, что в настоящее время новелла доступна только на платформе Steam, но в 2024 году Black Tabby Games планируют обновление с бесплатным контентом для игроков.

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Этот подход к продвижению игры стал предметом внимания, подчеркивая важность взаимодействия разработчиков с аудиторией и стремление предоставить игрокам уникальный и качественный опыт.