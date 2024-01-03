Команда учёных из Нанькайского университета в Китае отрапортовала о создании метаткани с двунаправленной терморегуляцией

Команда исследователей из Нанькайского университета в Китае представила инновационный материал – метаткань с двунаправленной терморегуляцией, работающей на солнечной энергии. Эффективность этого материала основана на электрокалорическом эффекте, в котором атомы материала обладают электрической поляризацией. Под воздействием солнечного света встроенные солнечные панели улавливают энергию и преобразуют её в источник питания для ткани.

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Действие метаткани основано на электрическом поле, вызывающем электронную поляризацию атомов. В результате этого возникает электрокалорический эффект, приводящий к повышению температуры. При выключении электрического поля происходит обратный эффект – энтропия покидает атомную решётку, унося с собой тепло. Такая терморегуляция позволяет одежде поддерживать температуру кожи в диапазоне от 32 °C до 36 °C, даже при изменениях температуры окружающей среды от 12,5 °C до 37,6 °C.

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Несмотря на впечатляющие характеристики, учёные не предоставили информацию о том, можно ли такую одежду стирать в стиральной машине. Этот вопрос требует дополнительного исследования для оценки прочности и устойчивости материала в условиях стирки.