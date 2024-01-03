Южнокорейский автопроизводитель объявил, что представленный в прошлом году ретрофутуристичный концепткар Hyundai N Vision 74, вдохновлённый Pony Coupe 1974 года выпуска и спроектированный дизайнером DeLorean DMC-12, всё же будет продаваться

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai объявила о запуске в производство ретрофутуристического концепткара под названием Hyundai N Vision 74, представленного в прошлом году. Этот автомобиль, вдохновленный классическим Pony Coupe 1974 года и спроектированный дизайнером DeLorean DMC-12, будет предложен в ограниченном тираже.

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Hyundai N Vision 74 будет оснащен 800-сильной водородной силовой установкой, что обеспечит впечатляющую динамику с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды. Автомобиль будет оборудован двумя электродвигателями на задней оси, питаемыми как от батареи, так и от топливной системы, работающей на водороде. Запас хода автомобиля ограничен до примерно 400–500 км.

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Однако особенностью этой модели является крайне ограниченный выпуск — всего 100 экземпляров, из которых только 70 поступит в розничную продажу, а остальные будут использованы для различных спортивных мероприятий. Этот подход придает проекту не только эксклюзивность, но и направлен на продвижение бренда Hyundai и популяризацию водородного транспорта.