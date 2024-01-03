Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Водородный Hyundai N Vision 74 всё таки поступит в продажу
Южнокорейский автопроизводитель объявил, что представленный в прошлом году ретрофутуристичный концепткар Hyundai N Vision 74, вдохновлённый Pony Coupe 1974 года выпуска и спроектированный дизайнером DeLorean DMC-12, всё же будет продаваться

реклама

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai объявила о запуске в производство ретрофутуристического концепткара под названием Hyundai N Vision 74, представленного в прошлом году. Этот автомобиль, вдохновленный классическим Pony Coupe 1974 года и спроектированный дизайнером DeLorean DMC-12, будет предложен в ограниченном тираже.

реклама

Hyundai N Vision 74 будет оснащен 800-сильной водородной силовой установкой, что обеспечит впечатляющую динамику с разгоном до 100 км/ч за 3 секунды. Автомобиль будет оборудован двумя электродвигателями на задней оси, питаемыми как от батареи, так и от топливной системы, работающей на водороде. Запас хода автомобиля ограничен до примерно 400–500 км.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако особенностью этой модели является крайне ограниченный выпуск — всего 100 экземпляров, из которых только 70 поступит в розничную продажу, а остальные будут использованы для различных спортивных мероприятий. Этот подход придает проекту не только эксклюзивность, но и направлен на продвижение бренда Hyundai и популяризацию водородного транспорта.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
19
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
6
Энтузиаст проверил, может ли ИИ качественно обходить защиту от ботов
1
Иранский военный корабль вошел в акваторию Красного моря
2
3 января исполняется 15 лет с добычи первого блока в сети Биткоин
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел рождение звезд в другой галактике
1
Стандартный Redmi Note 13 6/256 ГБ будет стоить $250
2
В 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем
5
США потребовали от компании ASML Holding NV отменить отправку своего оборудования в Китай
1
Intel Core 1-го поколения Ultra Meteor Lake превосходит процессоры AMD Ryzen 7000
15
12 смартфонов Xiaomi получат глобальную версию HyperOS в рамках первой волны 2024 года
+
На кремниевой матрице процессора i386 обнаружены инициалы текущего генерального директора Intel
+
GeForce RTX 4090 обошла Radeon RX 7900 XTX на внушительные 42% — в Alan Wake 2 отрыв составил 73%
19
Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
7
Samsung планирует несколько предложений по предзаказу Galaxy S24 Ultra
+
Эксперты назвали основные причины популярности песни из «Холодного сердца»
1
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
1
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
10
Официальный представитель ВСУ заявил, что речь о появлении на Украине F-16 больше не идет
1
Для Heroes of Might and Magic III Horn of the Abyss вышло долгожданное и крупнейшее обновление с новым замком и кампанией
3

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
27
Как быстро и просто настроить ПК и ноутбук на максимальную производительность в играх в 2024 году
4
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
23
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
34

Сейчас обсуждают

Даня
21:07
уже выполнили)
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
Даня
21:07
ну не пиздить же бабки у людей.
В Саудовской Аравии за 1 триллион долларов строят гигантский небоскреб длиной 170 км и высотой 500м
Иван Кузнецов
21:05
Возможно автор имел ввиду между 1630 и 1060 3G.
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
Шарманщик
21:04
Похоже у тебя остались только одни условные рефлексы. Ты можешь только выполнять две командны Ctrl+C и Ctrl+V. Ты этот текст раз 100 уже тут вставлял и не только этот. Видимо это из-за того что ты ге...
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
BoBaH-4eKucT
21:03
И вот секретная миссия уже не секретная...
Первая секретная миссия в космосе по добыче драгоценных металлов планируется в 2024 году
Truth Sееker
20:59
Впервые слышу об этом. Как ты определил, что "модерируют русский раздел только укры"? ЗЫ. Ну и не смущает, что разрешено писать "на Украине" в вики?
Аналитики: руководство Илона Маска привело к тому, что Twitter подешевел в несколько раз
Миша Егоров
20:56
Quick Car Charger 100W (CC07ZM) брал в июне на ozon за 1600 работает отлично
Xiaomi выпустила 100-ваттную автомобильную зарядку
Truth Sееker
20:54
"По его словам, из плена вернулись 230 украинцев, из которых 213 солдат и сержантов, 11 офицеров и 6 гражданских." А что вообще гражданские делают в плену?
МО РФ сообщило о возвращении 248 российских военнослужащих из украинского плена
Шарманщик
20:51
Тут открылась страшная тайна, оказывается, местный генно-модифицированный лошпед в одной немецкой лаборатории с укрокомарами лоботомию проходил. Оказалось у Трусикера интеллект на уровне комара c лобо...
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
Александр Казаков
20:50
Они просто пока не придумали как его можно открыть.
NASA более двух месяцев не может вскрыть контейнер с образцами астероида
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем