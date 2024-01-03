Искусственный интеллект изучил химические структуры и способность соединений уничтожать бактерии MRSA

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) достигли прорыва в области поиска антибиотиков с помощью инновационного метода, включающего искусственный интеллект. Специально созданная модель глубокого обучения проанализировала огромное количество химических соединений, сужая выбор до 280 потенциальных кандидатов, разделенных на пять классов.

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Два из этих классов продемонстрировали обещающие результаты при тестировании на мышах, где эффективность против золотистого стафилококка (MRSA) проявилась в снижении популяции суперштамма в 10 раз. Механизм действия заключается в нарушении мембран бактериальных клеток.

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Однако стоит отметить, что новые антибиотики находятся на стадии тестирования на людях и требуют проведения клинических испытаний для проверки их безопасности и эффективности. Несмотря на это, подобные научные достижения, стоящие за этим открытием, подчеркивают важность использования искусственного интеллекта в медицинских исследованиях и открывают новые перспективы в борьбе с инфекционными заболеваниями.