Американская исследовательская группа открыла новый способ уничтожения раковых клеток с высокой эффективностью, основанный на использовании молекулы аминоцианина

Исследовательская группа из США совершила важный прорыв в области лечения рака, представив новый метод уничтожения раковых клеток с использованием молекулы аминоцианина. Этот метод, основанный на высокочастотной синхронной вибрации молекул под воздействием ближнего инфракрасного света, демонстрирует удивительную эффективность в разрушении мембран раковых клеток.

реклама

Процесс включает в себя направленное воздействие ближнего инфракрасного света на молекулы аминоцианина, вызывая их синхронные вибрации. Эта ультраскоростная вибрация, превосходящая скорость предыдущих двигателей типа Феринга в миллионы раз, оказывается способной разрушать мембраны раковых клеток.

В ходе лабораторных испытаний этот метод продемонстрировал высокую эффективность, уничтожив 99% злокачественных клеток, выращенных в контролируемых условиях. Кроме того, результаты испытаний на лабораторных мышах подтвердили перспективы данного метода, поскольку 50% подопытных животных полностью излечились от рака.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Столь перспективные результаты открывают новые горизонты в области лечения рака и подчеркивают потенциал молекулы аминоцианина. Этот состав, изначально применявшийся в биовизуализации как синтетический краситель, теперь предоставляет многообещающий инструмент для разработки инновационных методов борьбы с раковыми заболеваниями.