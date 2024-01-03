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Entrupy, ведущая технологическая компания, анонсировала выдающийся сервис, основанный на искусственном интеллекте, направленный на выявление поддельных предметов роскоши. Система сканирует брендовые аксессуары, такие как сумки и кроссовки, с использованием микроскопических линз высокого разрешения.
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Особенно важным моментом является многоплановое сканирование, охватывающее изогнутый край бляшки, логотип, текстуру кожи, а также детали, например такие как серийные номера. Эти данные затем анализируются и сопоставляются с обширной базой данных, обученной нейронной сетью, что позволяет идентифицировать уникальные характеристики и связывать их с конкретными производственными фабриками или партиями.
Особенно впечатляющей является заявленная точность сервиса на уровне 99%, что делает его эффективным средством в борьбе с появлением поддельных товаров. Эта высокая точность особенно критична в контексте аксессуаров, поскольку именно они часто подвергаются подделкам. Заявленная способность системы предоставлять результаты в течение нескольких минут после завершения сканирования, что подчеркивает ее оперативность и реальный потенциал в предотвращении контрафактной продукции и поддержании доверия потребителей к подлинным брендовым товарам.