Технологическая компания Entrupy разработала сервис на основе искусственного интеллекта, способный определять подделки среди дорогих брендовых вещей

Entrupy, ведущая технологическая компания, анонсировала выдающийся сервис, основанный на искусственном интеллекте, направленный на выявление поддельных предметов роскоши. Система сканирует брендовые аксессуары, такие как сумки и кроссовки, с использованием микроскопических линз высокого разрешения.

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Особенно важным моментом является многоплановое сканирование, охватывающее изогнутый край бляшки, логотип, текстуру кожи, а также детали, например такие как серийные номера. Эти данные затем анализируются и сопоставляются с обширной базой данных, обученной нейронной сетью, что позволяет идентифицировать уникальные характеристики и связывать их с конкретными производственными фабриками или партиями.

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Особенно впечатляющей является заявленная точность сервиса на уровне 99%, что делает его эффективным средством в борьбе с появлением поддельных товаров. Эта высокая точность особенно критична в контексте аксессуаров, поскольку именно они часто подвергаются подделкам. Заявленная способность системы предоставлять результаты в течение нескольких минут после завершения сканирования, что подчеркивает ее оперативность и реальный потенциал в предотвращении контрафактной продукции и поддержании доверия потребителей к подлинным брендовым товарам.