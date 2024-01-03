Помимо защищённого смартфона Galaxy xCover 7, компания Samsung работает над планшетом в противоударном и водонепроницаемом корпусе. Накануне в сети появились изображения будущей новинки и список её основных характеристик

Samsung разрабатывает Galaxy Tab Active 5 — новый планшет, специально адаптированный для суровых условий эксплуатации. Устройство предлагает баланс прочности и функциональности.

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Экран планшета имеет размер 8 дюймов и защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Уникальный дизайн включает три физические кнопки под экраном и укрепленную заднюю панель с "рёбрами", повышающими устойчивость к сгибанию.

Основная камера с разрешением 13 Мп и вспышкой обеспечивает качественные снимки, а задняя панель соответствует стандартам MIL-STD-810H и IP68, обеспечивая защиту от падений и влаги.

Внутренности устройства включают процессор Samsung Exynos 1380, 6 ГБ ОЗУ и варианты постоянной памяти 64/128 ГБ. Батарея емкостью 5050 мАч гарантирует длительную автономность.

Планшет поддерживает стилус S Pen, а также оборудован технологиями 5G, Wi-Fi 6, GPS, NFC и Bluetooth 5.1, что делает его универсальным инструментом.

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Неопределенная дата релиза усиливает ожидание этого устройства, представляющего интерес для тех, кто ищет надежное и функциональное решение в условиях повышенных требований.