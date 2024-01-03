Издательство Hobby World объявило, что работает над настольной игрой по мотивам «Книги»

Несколько лет назад студия Morteshka представила свою ролевую игру "Чёрная книга", основанную на славянской мифологии, и получившую признание за свою нестандартную концепцию. Несмотря на то, что студия занята новыми проектами, недавно объявлено, что издательство Hobby World начало работу над настольной игрой, основанной на этом уникальном мире.

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На видеоконференции представили лишь коробку игры, но сообщили о том, что новинка будет в какой-то степени аналогична "Древнему Ужасу", предлагая кооперативный геймплей с разнообразными сценариями. Обещается внимание к сюжету, моральным дилеммам и нелинейному повествованию, что подчеркивает стремление к богатому игровому опыту.

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Пока нет конкретной даты релиза для настольной "Чёрной книги", но планируется выпустить её в октябре 2024 года, что, вероятно, создаст дополнительный интерес, особенно в контексте Хэллоуина. Morteshka также активно участвует в разработке и консультировании авторов настольной игры, что обещает сохранение атмосферы и стиля оригинальной видеоигры в новом формате.