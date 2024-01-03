Платформа для геймеров, разработчиков и авторов контента VK Play подвела итоги 2023 года, объявив о 37,2 млн зарегистрированных аккаунтов

В течение 2023 года VK Play, платформа для геймеров, разработчиков и авторов контента, продемонстрировала внушительные результаты. Общее количество зарегистрированных аккаунтов достигло 37,2 миллиона, свидетельствуя о стабильном росте популярности. Важным трендом стало увеличение интереса к облачному геймингу.

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VK Play Live стала домом для 25 000 стримеров, проведших 912 000 трансляций, привлекших более 10 миллионов зрителей. За этот период пользователи оставили 34 миллиона сообщений, провели 54 000 рейдов и создали 743 000 записей. Кроме того, более 416 000 наград были приобретены за баллы канала. Важным активом также стали соревнования: более 5500 турниров привлекли 1 300 000 регистраций, а общая сумма выплаченных призовых превысила 21 миллион рублей.

Каталог игр VK Play перешагнул отметку в 10 000, и более 2500 разработчиков внесли свой вклад в платформу. VK Play продолжает поддерживать отечественные проекты, получив более 400 заявок, из которых 10 с приоритетом на финансирование на общую сумму 120 миллионов рублей. Инди-инкубатор Prototype.indie, запущенный в партнерстве с крупнейшим инди-сообществом "индимейкер", также активно поддерживает молодых разработчиков.

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В сфере облачного гейминга сервис VK Play Cloud привлек на 34% больше игроков по сравнению с 2022 годом, а общее игровое время увеличилось на 40%. Медийная площадка "VK Play Медиа" выпустила за год более 12 000 новостей и свыше 1000 статей, привлекая внимание читателей, которые оставили более 75 000 комментариев. Эти результаты подчеркивают растущую роль VK Play в российской игровой индустрии и ее влияние на различные аспекты игрового сообщества.