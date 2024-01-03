Устройство оснащено лазерным источником света RGB и способно выводить 4K-изображения с максимальной диагональю 120 дюймов

LG представила новую модель проектора CineBeam Qube (HU710PB), расширяя свой ассортимент. Этот проектор обеспечивает потрясающее качество с яркостью 500 ANSI, контрастностью 450,000:1 и возможностью вывода 4K-изображений на экран до 120 дюймов.

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Он работает на платформе LG webOS 6.0, что обеспечивает простое управление и быстрый доступ к потоковым сервисам, таким как Netflix, Disney+, Prime Video и YouTube. Цветопередача на высшем уровне добавляет изображениям глубину, а компактные размеры (80 x 135 x 135 мм) и легкий вес (1,49 кг) делают его удобным для переноски.

Новинка также обладает удобной ручкой, вращающейся на 360 градусов, и портом HDMI с eARC / USB Type C для разнообразных подключений. Дополнительно, проектор предлагает функцию проекции изображений для создания особой атмосферы в помещении.

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Более подробные характеристики и возможности CineBeam Qube (HU710PB) будут представлены на выставке CES 2024. На данный момент стоимость и дата выхода в продажу остаются неизвестными.