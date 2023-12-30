Александр Васильев с YouTube-канала Newtonlabs, посвящённого технике Apple, показал, как он утверждает, первый в мире iPhone, работающий целиком и полностью от обычных «пальчиковых» батареек

Исследователь и блогер Александр Васильев, известный своим каналом Newtonlabs, провел уникальный эксперимент, в результате которого был создан первый в мире iPhone, полностью работающий на обычных батарейках формата АА. В качестве исходного устройства был взят старый iPhone 7 Plus.

реклама

Для модификации смартфона потребовалось использовать отсек для батареек АА, контроллер от аккумулятора iPhone и скотч. Хотя конструкция получилась не слишком элегантной, она оказалась функциональной. По словам Васильева, для нормальной работы устройства потребовалось шесть батареек АА.

В процессе тестирования модифицированный iPhone 7 Plus продемонстрировал впечатляющую производительность, проработав более 6 часов при воспроизведении видео на YouTube с подключенным Wi-Fi и средней яркостью экрана. Этот результат оказался сравним с показателями оригинального аккумулятора устройства.

В другом видео было показано, что iPhone может функционировать даже от трех батареек, но при этом возможны ограничения в использовании камеры, браузера и других ресурсоемких приложений.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на технические возможности эксперимента, важно отметить потенциальные вопросы безопасности и стабильности работы устройства при такой модификации. Этот случай подчеркивает необычные и креативные подходы к использованию техники Apple.