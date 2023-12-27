Бренд аудиооборудования премиум-класса Master & Dynamic объединился с нейробиологической компанией Neurable, чтобы создать шумоподавляющие наушники MW75 Neuro со встроенными нейронными датчиками

Master & Dynamic в партнерстве с Neurable представили инновационные наушники MW75Neuro, которые не только обеспечивают выдающееся аудио, но и интегрируют нейронные датчики для чтения мозговых волн пользователя. Эта технология позволяет наушникам автоматически адаптировать звуковое окружение под индивидуальные предпочтения пользователя.

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Одной из ключевых особенностей MW75Neuro является отслеживание уровня концентрации пользователя. Наушники предоставляют информацию о времени, проведенном в состоянии повышенной внимательности, а также о местах, где это происходит. Это дает возможность осознанно планировать свою деятельность, оптимальное время для завершения работы и анализировать факторы, влияющие на уровень внимания.

В дополнение к этому, MW75Neuro обеспечивают автоматическую настройку звука в соответствии с периодами стресса или подъема настроения пользователя. Функциональность включает автоотключение уведомлений, режим "Не беспокоить" на телефоне и другие параметры, позволяющие управлять факторами, влияющими на концентрацию.

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Цена наушников составляет $649, что подчеркивает их премиальный статус. Они доступны в четырех цветовых вариантах: оникс, серебристый, оливковый и темно-синий. Эти наушники представляют собой впечатляющее слияние аудио и нейротехнологий, открывая новые грани в опыте прослушивания музыки и повышая уровень взаимодействия с аудиооборудованием.