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Zeekr, китайский производитель электрокаров в составе Geely, представил инновационную твердотельную аккумуляторную батарею. Этот аккумулятор обладает выдающейся заполняемостью и высокой надежностью, не поддается воздействию воды, огня, высоких температур, ударов или проколов.
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Оптимизация внутренней структуры ячеек и использование новых материалов катода и анода позволили достичь эффективности использования объема аккумулятора на уровне 83,7%, что значительно выше среднего в отрасли. Zeekr продемонстрировала прочность своей литий-железо-фосфатной батареи, подвергая ее воде, высоким температурам, заморозке, давлению катка и падениям с высоты, при этом без возгорания, дыма и взрывов.
Этот твердотельный аккумулятор также обладает возможностью быстрой зарядки мощностью 500 кВт, что позволяет набрать запас хода 500 км всего за 15 минут. На данный момент нет точной информации о том, когда эта технология будет внедрена в электрокары Zeekr.