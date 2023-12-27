Китайский производитель электрокаров Zeekr, который входит в состав Geely, представил твердотельную аккумуляторную батарею собственной разработки

Zeekr, китайский производитель электрокаров в составе Geely, представил инновационную твердотельную аккумуляторную батарею. Этот аккумулятор обладает выдающейся заполняемостью и высокой надежностью, не поддается воздействию воды, огня, высоких температур, ударов или проколов.

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Оптимизация внутренней структуры ячеек и использование новых материалов катода и анода позволили достичь эффективности использования объема аккумулятора на уровне 83,7%, что значительно выше среднего в отрасли. Zeekr продемонстрировала прочность своей литий-железо-фосфатной батареи, подвергая ее воде, высоким температурам, заморозке, давлению катка и падениям с высоты, при этом без возгорания, дыма и взрывов.

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Этот твердотельный аккумулятор также обладает возможностью быстрой зарядки мощностью 500 кВт, что позволяет набрать запас хода 500 км всего за 15 минут. На данный момент нет точной информации о том, когда эта технология будет внедрена в электрокары Zeekr.