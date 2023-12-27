Для этого алгоритму достаточно фотографии глаза пациента в высоком разрешении

В последнем исследовании, проведенном исследователями из Медицинского колледжа Университета Ёнсе в Южной Корее, достигнуты значительные успехи в области выявления аутизма с использованием искусственного интеллекта. Исследователи обучили алгоритм на 958 участниках в возрасте 7-8 лет, сфотографировав их сетчатки глаз. Половина участников имела аутизм, в то время как другая половина служила контрольной группой.

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Оценка тяжести симптомов аутизма проводилась с использованием калиброванных шкал диагностики, таких как ADOS-2 и SRS-2. Всего было создано 1890 изображений, которые послужили основой для разработки глубокой модели обучения.

Уникальность этого исследования заключается в том, что разработанный алгоритм на основе искусственного интеллекта демонстрировал высокую точность в 100% при выявлении аутизма. Более того, этот инструмент может не только служить средством скрининга у детей, но также дополнительно помогать в оценке тяжести симптомов у взрослых.

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Эти результаты подчеркивают потенциал искусственного интеллекта в области медицинской диагностики и поднимают вопросы о возможном внедрении подобных технологий в повседневную практику для более раннего и точного выявления аутизма у детей.