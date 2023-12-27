В калифорнийском городке Пасадена скоро откроется ресторан CaliExpress by Flippy, в котором будут работать исключительно роботы

В скором времени в Пасадене, штат Калифорния, запланировано открытие ресторана CaliExpress by Flippy, который представляет собой уникальный опыт в области автоматизации в ресторанном бизнесе. Это заведение отличается тем, что вся цепочка приготовления блюд, начиная от размещения заказа и заканчивая подачей готовой еды, будет полностью автоматизирована с использованием роботов Flippy.

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Посетители смогут воспользоваться терминалами для размещения заказов, после чего роботы Flippy берут на себя выполнение каждого этапа приготовления, включая готовку картошки фри, приготовление бургеров и других блюд. Уникальность заключается в том, что это, по сообщениям, первый в мире ресторан, где весь процесс обслуживания и приготовления еды полностью лишен вмешательства человека.

Ресторан будет соседствовать с традиционной бургерной, где работает живой персонал. Это стратегическое размещение позволяет оперативно реагировать на возможные сбои в работе роботов. В случае ошибок или проблем персонал в соседнем ресторане сможет вмешаться и устранить проблему.

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Эта концепция стала возможной благодаря совокупности многолетних исследований, разработок и инвестиций в компании Miso Robotics. Она представляет собой инновационный шаг в области автоматизации в сфере общественного питания, обещая не только уникальный опыт для клиентов, но и потенциально снижение зависимости от человеческого персонала, что может улучшить эффективность и обстановку в предприятиях быстрого питания.