Следуя современным трендам, она основана на технологиях искусственного интеллекта и включает виртуального ассистента

Mercedes-Benz представила передовую информационно-развлекательную систему MBUX в преддверии CES 2024. Эта инновационная система, основанная на технологиях искусственного интеллекта, обещает перевести взаимодействие с автомобилем на новый уровень. Графика высокого разрешения, разработанная совместно с экспертами игровой индустрии с использованием движка Unity, обеспечивает визуальный комфорт водителю и пассажирам.

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Основным элементом новой системы стал голосовой помощник "Эй, Мерседес!", который, согласно заявлению генерального директора, будет способен не только распознавать команды, но и синхронизироваться с индивидуальным стилем вождения и настроением пользователя. Подробности о возможностях голосового помощника остаются тайной до предстоящей выставки.

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Кроме того, MBUX предлагает интеграцию с операционной системой MB.OS, которая объединяет четыре ключевых аспекта: трансмиссию, автономное вождение, информационно-развлекательную систему и системы комфорта. Это обещает создать единое и гармоничное взаимодействие различных аспектов автомобильного опыта, подчеркивая фокус Mercedes-Benz на технологических инновациях и комфорте в автомобильной индустрии. Подробности о новой системе ожидаются на выставке CES 2024.