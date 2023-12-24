Надёжный инсайдер Эван Бласс опубликовал проморолик с обратным отсчётом до презентации Galaxy Unpacked, в ходе которой компания должна показать серию смартфонов Galaxy S24

Эван Бласс, известный в кругах технологических инсайдеров, поделился промороликом, созданным с обратным отсчётом, который приурочен к предстоящему мероприятию Galaxy Unpacked. Это событие ожидается 18 января в 21:00 по московскому времени и предположительно будет посвящено презентации новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S24. Что интересно, ролик не включает в себя упоминания о самих устройствах, фокусируясь вместо этого на анимации, демонстрирующей технологию Galaxy AI.

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В дополнение к этому, другой инсайдер под никнеймом MysteryLupin опубликовал в сети архив с детальными изображениями трех моделей: Galaxy S24, S24+, и S24 Ultra. Эти рендеры предоставляют подробное представление о дизайне грядущих устройств, подчеркивая использование корпусов с плоскими гранями и представляя новые цветовые варианты, такие как золотистый и серебристый. Пока что Samsung не прокомментировала эти неофициальные утечки, оставив место для официальных подтверждений на предстоящем мероприятии. Следовательно, вся мировая общественность с нетерпением ждет разъяснений и дополнительной информации со стороны производителя.