Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Дата анонса и рендеры Galaxy S24 представлены инсайдерами
Надёжный инсайдер Эван Бласс опубликовал проморолик с обратным отсчётом до презентации Galaxy Unpacked, в ходе которой компания должна показать серию смартфонов Galaxy S24

реклама

Эван Бласс, известный в кругах технологических инсайдеров, поделился промороликом, созданным с обратным отсчётом, который приурочен к предстоящему мероприятию Galaxy Unpacked. Это событие ожидается 18 января в 21:00 по московскому времени и предположительно будет посвящено презентации новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S24. Что интересно, ролик не включает в себя упоминания о самих устройствах, фокусируясь вместо этого на анимации, демонстрирующей технологию Galaxy AI.

реклама

В дополнение к этому, другой инсайдер под никнеймом MysteryLupin опубликовал в сети архив с детальными изображениями трех моделей: Galaxy S24, S24+, и S24 Ultra. Эти рендеры предоставляют подробное представление о дизайне грядущих устройств, подчеркивая использование корпусов с плоскими гранями и представляя новые цветовые варианты, такие как золотистый и серебристый. Пока что Samsung не прокомментировала эти неофициальные утечки, оставив место для официальных подтверждений на предстоящем мероприятии. Следовательно, вся мировая общественность с нетерпением ждет разъяснений и дополнительной информации со стороны производителя.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые правила NPPA привели к падению акций китайской игровой индустрии
Broadcom вносит перемены в партнерство VMware
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За пределами Солнечной системы найдены «планеты-глаза», на которых может существовать жизнь
6
На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
4
Процессоры Intel 15-го поколения Arrow Lake и AMD Ryzen 9000 Zen 5 выйдут в 3-м квартале 2024 года
19
Нобелевский лауреат по экономике: Мир может ждать дeдолларизация, если российские активы конфискуют
2
Разногласия между Западом и Востоком ставят под угрозу подводные межконтинентальные кабели
4
Иран продемонстрировал свои новые корабельные крылатые ракеты «Талайе» и «Насир»
+
В Китае введен в эксплуатацию сверхпроводящий кабель 35 кВ длиной 1,2 км
8
В Екатеринбурге хотят построить новый небоскреб
2
Телеграм-канал "Военное дело": штурмовики из ВДВ выдавили ВСУ из полевого аэродрома Бахмута
1
В сети появилась фотография нового разъема LGA 4710 от Intel
2
Боевые машины «Терминатор» доказали свою эффективность на Авдеевском направлении
2
Основные характеристики GeForce RTX 5090 и Radeon RX 8900 ХТХ – горячие флагманы с TDP от 600 Вт
5
Мошенники из-за популярности сериала "Слово пацана" стали обогащаться на поддельных сайтах
4
MAG Pano M100R PZ предлагает дизайн в стиле аквариума и хорошую совместимость
+
В открытом море замечена новая китайская подводная лодка-невидимка
7
На Украине впервые показали морской дрон-камикадзе "Козак Мамай" и назвали его самым быстрым
4
Microsoft начинает тестирование GPT-4 Turno в Bing Chat
+
Defence24: Россия использует БМПТ "Терминатор" для эффективного прорыва укреплений под Авдеевкой
+
AnTuTu опубликовал последние результаты тестов новых автомобилей
+
Дата анонса и рендеры Galaxy S24 представлены инсайдерами
+

Популярные статьи

5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
170
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
136
Т-80 с новым 1500-сильным двигателем станет "автострадным" и превратится в самый быстрый танк в мире
3
Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года
96
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
7
Realme GT 5 Pro против Realme GT 5: сравнение технических характеристик
5
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
32
Что меня раздражает в современных смартфонах
57
Боец Кракена* о неудачном контрнаступе: "Задачей было за три дня пройти 15 километров"
6
Что такое искусственный интеллект - все что вам нужно знать про новую технологию
3

Сейчас обсуждают

super619
13:25
Мог бы на создателей ссылок накидать хотя бы. https://www.artstation.com/artwork/1xx5z8 https://www.artstation.com/artwork/299xzB
Студия Mundfish поделилась новыми подробностями истории создания Близняшек из Atomic Heart
Truth Sееker
13:25
Это тебе не Пыня, который ради своих имперских амбиций решил пожертвовать 145 миллионной страной)
BYD выбирает Венгрию: первый завод в Европе создаст тысячи рабочих мест
Truth Sееker
13:23
Друг Путина заявил, что Кремль копирует Гитлера
Депутат Рады Железняк: Зеленский хочет мобилизовать 500 тыс человек, но у Украины нет столько денег
nonses84
13:23
Да кем они себя вообще возомнили? Сначало бы амд догнали... Там руководству срочно нужно к докторам.
Intel должна была лидировать на рынке аппаратного обеспечения ИИ
DIP48
13:21
Принятый вчера на Руине новый закон о могилизации на бойню всего за сутки стал, пожалуй, самой эффектной перемогой года, по крайней мере если судить по реакции на него жителей Неньки. И, безусловно, в...
Германия готова тратить все больше и больше денег на Украину вопреки здравому смыслу
DIP48
13:20
Флаг им в руки и барабан на шею. Раз такие необучаемые на примере древних укров.))) Принятый вчера на Руине новый закон о могилизации на бойню всего за сутки стал, пожалуй, самой эффектной перемогой г...
BYD выбирает Венгрию: первый завод в Европе создаст тысячи рабочих мест
Truth Sееker
13:17
Что и ожидалось) Всё что не вписывается в ватный манямирок, фейки :D
Депутат Рады Железняк: Зеленский хочет мобилизовать 500 тыс человек, но у Украины нет столько денег
Boris Kopyltsov
13:14
10 лет продавать одни и те же 4 ведра, и обнаружить что по производительности они даже не третии.
Intel должна была лидировать на рынке аппаратного обеспечения ИИ
Пинаю даунов
13:11
В 720р ?
Какой процессор я бы попросил у дедушки Мороза под ёлочку, и почему мне не нужен Core i9-14900KF
Джон Коннор
13:10
Один дебил Пашинян за всех армян решил?
BYD выбирает Венгрию: первый завод в Европе создаст тысячи рабочих мест
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем