Компания Honor представила смартфон X8b, получивший процессор Snapdragon и накопитель внушительного объёма

Honor X8b, недавно представленный компанией, обещает привлекательные технические характеристики, начиная с процессора Snapdragon 680, который должен обеспечивать эффективную производительность устройства. Единственная доступная конфигурация памяти включает 8 ГБ оперативной памяти и внушительный накопитель на 512 ГБ, что обеспечивает достаточно места для хранения файлов и данных пользователя.

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Одним из ключевых аспектов смартфона является его AMOLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2412x1080 пикселей. Этот экран выделяется высокой частотой обновления в 90 Гц, что способствует более плавному и отзывчивому пользовательскому опыту. Тонкие рамки экрана позволяют использовать 93,7% площади фронтальной панели, что создает визуально приятный эффект.

Особое внимание заслуживает камера устройства. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп размещена в продолговатом вырезе Magic Capsule, который обеспечивает функции "динамического островка". Тыльная камера включает три модуля: главный на 108 Мп, сверхширик (5 Мп) и 2-мегапиксельный датчик глубины резкости для эффектного размытия фона.

Другие заметные характеристики включают емкий аккумулятор на 4500 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Габариты смартфона составляют 161,05 x 74,55 x 6,78 мм, а вес - 166 граммов, что делает устройство компактным и легким.

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Ожидается, что Honor X8b будет доступен в Малайзии с 22 декабря по цене $214, что, с учетом его функциональности и характеристик, представляет собой привлекательное предложение для потребителей.