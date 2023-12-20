Своей «невидимостью» дизайн подчёркивает невесомость и экологичность водорода — бесцветного газа, служащего альтернативой традиционному ископаемому топливу

Французский дизайнер Филипп Старк и компания HRS, ведущий европейский производитель водородных станций, представили инновационную водородную заправочную станцию, объединяя технологические и дизайнерские аспекты. Этот проект призван акцентировать легкость и экологичность водорода в качестве альтернативного топлива.

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Особенности модели включают корпус из нержавеющей стали, полированной до зеркального состояния, и использование дихроичного стекла для эстетичного вида. Модульность и масштабируемость станции делают ее универсальной для заправки различных видов транспорта, включая автомобили, общественный транспорт, грузовики, лодки и строительную технику.

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Энергию станции обеспечивает сжатый газообразный водород, который хранится и охлаждается для выдачи через выпускные точки. Это обеспечивает два уровня давления: 350 и 700 бар, соответствующих требованиям различных видов транспорта. Планы по внедрению технологии в эксплуатацию запланированы на 2024 год, с охватом различных регионов Европы. Этот шаг способствует продвижению экологически чистых источников энергии в транспортной отрасли.