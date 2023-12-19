В этой технологии используются модули из сплава с памятью формы

Hyundai представила новаторскую технологию для повышения безопасности на дорогах в зимний период – колеса с встроенными цепями противоскольжения. В отличие от обычных цепей, не всегда удобных в использовании, эта система основана на модулях из сплава с памятью формы, встроенных в шины. Активация происходит через электрические контакты, подключаемые к колесному диску.

реклама

При включении системы элементы сплава подогреваются, меняя свою форму и выдвигаясь из шины в виде поперечных планок-зацепов. Это обеспечивает эффективное сцепление с дорогой в условиях снега или льда. Уникальность заключается в автоматическом механизме активации с помощью единственной кнопки, что делает эту систему более удобной по сравнению с традиционными цепями.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данный момент концепция находится на стадии ожидания патентного одобрения в Южной Корее и США. Hyundai выражает надежду на успешное тестирование и, в случае положительных результатов, внедрение технологии в массовое производство.