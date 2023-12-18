В Госдуме оценили новые правила Sony, касающиеся перепродажи дисков

Антон Ткачев, первый замглавы IT-комитета Государственной думы, высказал мнение о новых правилах японской компании Sony, которые запрещают владельцам физических копий игр перепродавать их без разрешения. По его словам, такие требования не соответствуют российскому законодательству, которое предоставляет физическим лицам право свободного распоряжения приобретенным товаром.

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Согласно Ткачеву, если товар приобретен у юридического лица, он становится собственностью покупателя, и тот вправе распоряжаться им, включая перепродажу. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Sony могут вызвать негативную реакцию со стороны потребителей, приводя к утрате клиентов и, как следствие, убыткам для компании.

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Также Ткачев отметил, что подобные "выпады" Sony могут столкнуться с неприятием не только со стороны пользователей, но и нарушают принципы российского законодательства относительно собственности и прав потребителей. В связи с этим, он предостерег, что такие меры могут повлечь за собой не только ущерб репутации, но и финансовые потери для компании.