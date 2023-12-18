Стало известно, как реализована особая безопасность российского смартфона Р-ФОН

Российский смартфон Р-ФОН, запущенный 18 декабря 2023 года, внедряет уникальную функцию безопасного режима, предназначенного для корпоративных сотрудников и государственных служащих. Генеральный директор НТЦ ИТ «Роса», Олег Карпицкий, пояснил, что для активации этого режима необходим специальный триггер, такой как подключение к Wi-Fi на рабочем месте или прикладывание смартфона к NFC-ридеру на контрольно-пропускном пункте.

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Безопасный режим включает определенные политики безопасности, устанавливаемые компанией, в которой работает пользователь. Эти политики могут ограничивать доступ к определенным онлайн-сервисам, обеспечивать использование только служебных сервисов. Эта функция позволяет быстро переключаться между рабочим и гражданским режимами, что является ключевым преимуществом Р-ФОН.

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Олег Карпицкий отметил, что большинство существующих корпоративных мобильных устройств ограничены функционалом или используют приложения для виртуальных рабочих сред, что может вызывать неудобства и представлять риски для безопасности. Р-ФОН, с операционной системой «Роса Мобайл», стремится решить эти проблемы, предоставляя баланс между рабочими и личными потребностями пользователей.