Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре придумали саморегулирующуюся черепицу, предназначенную для сокращения расходов на отопление в холодное время года и охлаждения — в жаркое

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре представили новый тип строительного материала – черепицу с интегрированным восковым мотором, предназначенным для оптимизации теплорегуляции в зданиях. Этот материал, похожий на жалюзи, обладает двумя конфигурациями: в закрытом состоянии он представляет собой темную алюминиевую поверхность с хромированным покрытием, способной поглощать тепло, а в открытом состоянии – светлый внутренний слой, помогающий отводить тепло.

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Ключевой элемент – восковой мотор, расположенный под крышей. Этот мотор использует свойство воска расширяться при плавлении. Система создана таким образом, что при изменении температуры внутри и вне здания восковой мотор приводит в движение поршни. Когда воск плавится, поршни толкают жалюзи, открывая их, и наоборот, когда воск затвердевает. Такой механизм позволяет черепице реагировать на окружающую температуру, не требуя при этом использования электроники.

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Эксперименты показывают, что использование данной черепицы может снизить энергопотребление на охлаждение до 3,1 раза и на отопление до 2,6 раза по сравнению со стандартными строительными материалами. Это инновационное решение предоставляет перспективы для более энергоэффективного строительства и подчеркивает важность использования природных свойств материалов в современной архитектуре.