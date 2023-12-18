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Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре представили новый тип строительного материала – черепицу с интегрированным восковым мотором, предназначенным для оптимизации теплорегуляции в зданиях. Этот материал, похожий на жалюзи, обладает двумя конфигурациями: в закрытом состоянии он представляет собой темную алюминиевую поверхность с хромированным покрытием, способной поглощать тепло, а в открытом состоянии – светлый внутренний слой, помогающий отводить тепло.
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Ключевой элемент – восковой мотор, расположенный под крышей. Этот мотор использует свойство воска расширяться при плавлении. Система создана таким образом, что при изменении температуры внутри и вне здания восковой мотор приводит в движение поршни. Когда воск плавится, поршни толкают жалюзи, открывая их, и наоборот, когда воск затвердевает. Такой механизм позволяет черепице реагировать на окружающую температуру, не требуя при этом использования электроники.
Эксперименты показывают, что использование данной черепицы может снизить энергопотребление на охлаждение до 3,1 раза и на отопление до 2,6 раза по сравнению со стандартными строительными материалами. Это инновационное решение предоставляет перспективы для более энергоэффективного строительства и подчеркивает важность использования природных свойств материалов в современной архитектуре.