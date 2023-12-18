реклама
Owlcat Games, российские разработчики, создали масштабную ролевую игру под названием Pathfinder: Wrath of the Righteous. В текущей акции они предлагают всем заинтересованным игрокам бесплатно погрузиться в мир игры в течение пятницы, субботы и воскресенья. Эта изометрическая игра вызвала положительные отзывы критиков, что делает её привлекательной для тех, кто ищет захватывающий и качественный опыт в жанре ролевых игр.
реклама
По завершении выходных периодов будет доступна возможность приобрести игру со значительной скидкой — всего за 300 рублей, что является привлекательным предложением для тех, кто оценил геймплей. Кроме того, различные дополнения к игре также доступны в рамках этой акции, предоставляя игрокам возможность расширить свой игровой опыт. Цены на дополнения варьируются от 120 рублей за отдельные DLC до 719 рублей за сезонный пропуск.
Это отличная возможность для тех, кто уже преуспел в Baldur's Gate III и ищет новые эпические приключения. Игроки могут добавить Pathfinder: Wrath of the Righteous в свою библиотеку, посетив страницу игры на платформе Steam.