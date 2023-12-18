Разработчики масштабной ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous решили провести бесплатные выходные: в течение пятницы, субботы и воскресенья опробовать тайтл смогут все желающие

Owlcat Games, российские разработчики, создали масштабную ролевую игру под названием Pathfinder: Wrath of the Righteous. В текущей акции они предлагают всем заинтересованным игрокам бесплатно погрузиться в мир игры в течение пятницы, субботы и воскресенья. Эта изометрическая игра вызвала положительные отзывы критиков, что делает её привлекательной для тех, кто ищет захватывающий и качественный опыт в жанре ролевых игр.

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По завершении выходных периодов будет доступна возможность приобрести игру со значительной скидкой — всего за 300 рублей, что является привлекательным предложением для тех, кто оценил геймплей. Кроме того, различные дополнения к игре также доступны в рамках этой акции, предоставляя игрокам возможность расширить свой игровой опыт. Цены на дополнения варьируются от 120 рублей за отдельные DLC до 719 рублей за сезонный пропуск.

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Это отличная возможность для тех, кто уже преуспел в Baldur's Gate III и ищет новые эпические приключения. Игроки могут добавить Pathfinder: Wrath of the Righteous в свою библиотеку, посетив страницу игры на платформе Steam.