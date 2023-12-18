Это новшество призвано повысить конфиденциальность пользователей, защитив их от слежки со стороны посещаемых сайтов

Google анонсировала запуск процесса блокировки сторонних файлов cookie в своем браузере Chrome с января 2023 года. Начиная с 4 января, первые изменения затронут 1% пользователей, а полная реализация новшества планируется на вторую половину 2024 года. Эта мера призвана улучшить уровень конфиденциальности пользователей, предотвращая слежку со стороны посещаемых сайтов.

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Инициатива Google начата еще в 2020 году, и ее основная цель — обеспечить рекламодателям доступ к полностью анонимным данным пользователей. Для этого компания предусмотрела специальные API-интерфейсы, направленные на защиту конфиденциальности конечных пользователей.

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Однако, несмотря на позитивные изменения в сфере конфиденциальности, эта инициатива уже привлекла внимание регуляторов, включая Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). CMA следит за действиями Google, чтобы избежать возможных нарушений конкуренции, особенно в контексте того, как блокировка cookie может повлиять на рекламный рынок и дать Google преимущество при продвижении собственной рекламы.