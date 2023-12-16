Судя по «спокойному» дизайну, позиционирование гаджета может измениться, и он станет устройством для более широкой аудитории

Портал WIndows Report опубликовал подробные характеристики и изображения новых смартфонов от ASUS, а именно моделей ROG Phone 8 и 8 Pro, предоставив также информацию о соответствующих аксессуарах. Судя по дизайну, который выглядит довольно спокойным, предполагается, что позиционирование устройства может измениться, делая его более доступным для широкой аудитории.

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Согласно источнику, ASUS ROG Phone 8 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung с частотой обновления до 165 Гц, яркостью до 2500 нит, поддержкой HDR10 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. Фронтальная камера составит 32 Мп, а тыльная камера включает главный сенсор Sony IMX 890 на 50 Мп, 13-мегапиксельный ультраширик, и телеобъектив с датчиком на 32 Мп (оптический зум 3x).

Внутри смартфона предполагается применение процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, и накопителя UFS 4.0 объемом до 1 ТБ. Также отмечается поддержка технологии объемного звучания Dirac Virtuo и наличие сертификации Hi-Res Audio. Емкость аккумулятора оценивается в 5500 мАч и смартфон также будет обладать модулями Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.3 и NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, и защитой корпуса по стандарту IP68.

Базовая версия смартфона, по утверждениям инсайдеров, предположительно будет иметь до 12 ГБ ОЗУ и накопитель объемом до 256 ГБ, а экран не получит сертификацию HDR10.

Кроме того, источник раскрыл информацию о новых аксессуарах. Среди них – чехол DEVILCASE Guardian с посадочным гнездом для внешнего кулера AeroActive Cooler X с коннектором USB Type-C и функцией подставки. Также ожидается прозрачный чехол с усиленными углами и антибактериальными свойствами.

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Презентация новинок от ASUS запланирована на 8 января 2024 года.