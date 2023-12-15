С января по ноябрь в России продажи консолей достигли отметки в один миллиард юнитов. 35% объёма (85% в денежном эквиваленте) составила продукция PlayStation и Xbox

С начала 2022 года российских геймеров ожидал непростой период – цены на видеоигры и связанный с ними геймерский инвентарь начали стремительно подниматься. Однако, к наступлению 2023 года, произошла стабилизация, и по последним данным экспертов, отмечается восстановление и увеличение спроса.

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Один из ведущих ритейлеров электроники, «М.Видео — Эльдорадо», доложил, что с января по ноябрь текущего года продажи консолей в России достигли удивительной отметки в один миллиард юнитов. Заметный вклад в этот показатель внесли продукции PlayStation и Xbox, составившие 35% от общего объема, что в денежном эквиваленте приравнивается к 85%. За 11 месяцев текущего года, рынок консолей суммарно принес 18 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года, когда показатели составляли 8 миллиардов, рост более чем в два раза поражает.

Представители компании "М.Видео — Эльдорадо" связывают положительные изменения с восстановлением ассортимента, достигнутым благодаря улучшению поставок. Этот фактор оказал влияние на конечного потребителя, способствуя устойчивому росту интереса к геймерским консолям.

Не только розничные сети отмечают восстановление. Сотрудники «Яндекс.Маркета» и Wildberries также сообщают о внушительных увеличениях показателей спроса. На платформе "Яндекс.Маркет" спрос вырос в 2,7 раза, а на Wildberries – в 3,8 раза. Однако, следует отметить нюансы: "Яндекс" отметил повышенный интерес к ретро-играм и мобильным платформам, в то время как Wildberries сообщает о повышенном спросе на устройства с Blu-ray приводом.

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Согласно экспертам, положительный тренд в индустрии видеоигр сохраниться и в 2024 году. Предвидится продолжение роста спроса, что может обусловливаться как укреплением поставок, так и постоянным ростом интереса со стороны потребителей к инновациям в мире гейминга.