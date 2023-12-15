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Nata15
Недорогой Vivo S18 Pro: флагманский процессор, телекамера и зарядка 80 Вт
В Китае состоялась презентация новой серии смартфонов vivo S18, в которую вошли сразу три модели: S18e, базовый S18 и топовый S18 Pro

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На китайском рынке была успешно проведена презентация новой серии смартфонов от vivo – S18. Эта линейка включает в себя три захватывающие модели: S18e, базовый S18 и выдающийся S18 Pro. Каждый из них обладает своими характеристиками, предоставляя разнообразные опции для пользователей.

Флагман S18 Pro впечатляет изогнутым AMOLED-экраном размером 6,78 дюйма, поддерживающим HDR10+ и обеспечивающим удивительное разрешение 2800х1260 пикселей. Он привлекает внимание своей частотой обновления в 120 Гц, яркостью до 2800 нит, и способностью отображения 100% цветовой гаммы DCI-P3.

"Сердцем" смартфона стал флагманский процессор MediaTek Dimensity 9200+, сопровождаемый 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Впечатляющее хранилище данных представлено накопителем UFS 3.1 на 256 или 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки обеспечивает надежную автономность.

Основная камера в S18 Pro поражает своей 50-мегапиксельной мощностью, оснащенной сенсором Sony IMX920 и оптической стабилизацией изображения. Великолепная сверхширокоугольная камера на 50 Мп (Samsung JN1) и портретная камера на 12 Мп (Sony IMX663) с 2-кратным оптическим приближением расширяют возможности фотосъемки. Впечатляющая вспышка, выполненная в форме квадрата, добавляет стильности. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп и функциями автофокуса и вспышки подчеркивает потенциал для высококачественных селфи.

Обычный S18, сохраняя внешний вид S18 Pro, предлагает технические особенности в более доступной форме. Он оборудован процессором среднего уровня Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Камера, хоть и менее сложная, все равно предоставляет качественные снимки с основным сенсором OmniVision OV50E на 50 Мп и ультрашироким модулем на 8 Мп (OmniVision OV08D10).

Самый доступный в серии S18e обращает на себя внимание простотой и эффективностью. Его плоский 6,6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления в 120 Гц предоставляет визуальное наслаждение. Процессор 4-нанометровый MediaTek Dimensity 7200 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X обеспечивают плавную работу. Аккумулятор емкостью 4600 мАч, снабженный 80-ваттной зарядкой, дарит долгий срок службы.

Камера S18e, хоть и более простая, впечатляет сенсором Sony LYT-600 на 50 Мп, оптической стабилизацией и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.

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Новые модели vivo предлагают NFC для бесконтактных платежей и стереодинамики. Цены на эти устройства начинаются от 295 долларов за S18e (версия 12 + 256 ГБ), 323 доллара за базовый S18 (версия 8 + 256 ГБ) и 449 долларов за топовый S18 Pro (версия 12 + 256 ГБ). Эта новая линейка обещает удовлетворить разнообразные потребности пользователей, предоставляя выдающиеся технологии по привлекательным ценам.

#новости #техника
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