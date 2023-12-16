Компания сконцентрировалась на оптимизации работы устройств, но также добавила несколько новых функций

Google представила обновленную версию своей операционной системы для телевизоров и умных приставок под названием Google TV. Основное внимание компания уделила оптимизации работы устройств, внедрив при этом несколько новых функций.

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Одним из заметных нововведений стала вкладка Live, предлагающая еще больше бесплатных каналов. Эта вкладка также включает категории "Последние события", где отображаются недавние каналы, и "Местные новости" с бесплатными региональными каналами. На главном экране появилась новая категория "Бесплатные прямые трансляции новостей и мнений", объединяющая новостные стримы.

Кроме того, были внесены несколько других изменений, включая уменьшение веса приложений, более быстрое появление результатов поиска, снижение потребления оперативной памяти приложениями, более плавный интерфейс и ускоренное открытие приложений.

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Google также расширила количество бесплатных каналов до 115, добавив 14 новых. Компания также представила адвент-календарь, предлагая ежедневные рекомендации по просмотру фильмов вплоть до 25 декабря. Каждый день будет доступен бесплатный фильм в разделе Live.