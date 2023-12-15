Авторитетный инсайдер Revegnus поделился новыми подробностями о предстоящем флагманском процессоре Exynos 2400 от Samsung

Инсайдер с высокой репутацией Revegnus поделился свежей информацией о предстоящем флагманском процессоре Exynos 2400 от компании Samsung. По его утверждениям, этот чип обещает превзойти A17 Pro, используемый в iPhone 15 Pro, хотя бы в одной ключевой характеристике.

реклама

Информация о новом процессоре включает в себя уточнения о его технических характеристиках. Exynos 2400 будет изготовлен по усовершенствованному 4-нанометровому техпроцессу, что выгодно отличается от 3-нанометрового чипа Apple. Revegnus отмечает уменьшенную толщину и улучшенное охлаждение данного чипа.

Особое внимание уделено графическому процессору, разработанному в сотрудничестве с AMD. По словам Revegnus, Exynos 2400 обещает превзойти A17 Pro в графической производительности, но конкретных данных или результатов тестов инсайдер пока не предоставил.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предполагается, что Samsung вернется к использованию двух разных процессоров в серии Galaxy S24: Qualcomm Snapdragon для США и Азии, а Exynos для остальных регионов. Это стратегическое решение может влиять на производительность устройств в зависимости от региона и вызвать интерес у потенциальных покупателей.