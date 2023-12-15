NVIDIA планирует снять с производства видеокарты серии GTX, последними из которых стали GTX 1630, 1650, 1650 Ti, 1660, 1660 Ti, 1660 Super

Новости из мира графических ускорителей: компания NVIDIA хочет завершить производство видеокарт серии GTX, включая последние модели GTX 1630, 1650, 1650 Ti, 1660, 1660 Ti и 1660 Super. Согласно информации, полученной от китайского сайта Boardchannels, официальная дата прекращения производства намечена на первый квартал 2024 года. После этого видеокарты будут сниматься с полок, по мере распродажи последних партий.

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Инсайдеры утверждают, что NVIDIA уже оповестила своих партнеров об этом шаге. Также есть слухи о том, что серию GTX может заменить урезанная версия видеокарты RTX 3050.

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Следует отметить, что серия GTX имеет свои ограничения, такие как отсутствие поддержки трассировки лучей, DLSS и кодека AV1. Но несмотря на это, эти видеокарты оставили свой след в истории графических ускорителей, и их уход с рынка вызывает интерес и обсуждения среди энтузиастов.