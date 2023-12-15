Речь о возможности быстрого доступа к парам приложений, запускающихся в режиме разделённого экрана

Техноблогер Мишаал Рахман провел тестирование предварительной версии Android 14 и выявил в ней интересное обновление. Он обнаружил, что теперь пользователи смартфонов могут использовать функцию быстрого доступа к парам приложений в режиме разделённого экрана, аналогичную той, что уже присутствует в смартфонах Galaxy с прошивкой One UI.

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Суть работы функции заключается в создании двойного ярлыка для приложений, которые необходимо запускать одновременно. Это нововведение доступно в сборке Android 14 QPR2 Beta 2. Для сохранения специальной иконки достаточно сделать долгое нажатие на экран, когда две нужные программы уже запущены в режиме одновременного просмотра.

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Однако на текущий момент у функции есть некоторые ограничения. Например, ярлык не снабжен текстовой подписью, и его нельзя поместить в папку на домашнем экране. Мишаал Рахман считает, что полноценная реализация этой функции может произойти в мартовском билде Android 14 или в следующей операционной системе.