Вендор позиционирует наличие защиты как средство борьбы с попытками выдать поломку, связанную с разгоном, «за что-то ещё»

Сеть активно обсуждает появление скрытого предохранителя в процессорах Ryzen Threadripper 7000, о котором сообщил XDA Developers. Представители AMD официально подтвердили эту информацию, но с некоторыми уточнениями.

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По словам представителей компании, предохранители в чипах Ryzen Threadripper 7000 действительно присутствуют и перегорают при разгоне, как утверждали ранее сетевые источники. Однако потеря гарантии не происходит автоматически. Замена процессора будет отклонена только в случае, если причиной поломки является именно оверклокинг, а не заводской брак, например.

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Компания позиционирует введение предохранителей как меру борьбы с попытками представить поломку, связанную с разгоном, как нечто иное. Владельцам чипов с "выбитым" предохранителем, вероятно, придется предоставить доказательства того, что неисправность не возникла по их вине.