Компания рассказала о двух новых мониторах, которые привезёт на выставку CES 2024

Samsung представила два инновационных монитора на выставке CES 2024, оба оснащены передовыми OLED-дисплеями на квантовых точках. Первая модель, предназначенная для геймеров, имеет 27-дюймовую матрицу с разрешением 2560x1440 пикселей и удивительной частотой обновления – 360 Гц. Компания также намекнула на партнерство с AMD, предположительно, в сфере поддержки технологии адаптивной синхронизации FreeSync.

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Вторая новинка от Samsung оборудована 4K-дисплеем диагональю 31,5 дюйма. К сожалению, дополнительные технические характеристики этой модели не были предоставлены на текущий момент. Оба монитора уже находятся в производстве и появятся в продаже после официального анонса на выставке.

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Компания также поделилась планами на будущее, заявив о намерении увеличить объем поставок дисплеев в три раза в следующем году. Однако, пока остается неясным, какие именно типы дисплеев входят в этот план, учитывая, что Samsung также производит матрицы для телевизоров и смартфонов.