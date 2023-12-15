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Nata15
ASRock анонсировала мощные мини-ПК на Ryzen 8040 и материнские платы для них
Компания раскрыла технические характеристики новинок и рассказала об их ключевых особенностях

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ASRock внесла значительные изменения в свою линейку компактных материнских плат 4X4 BOX, представив обновленные модели с использованием новейших процессоров AMD. Новая серия, получившая свое имя из-за габаритов, близких к 4 x 4 дюйма (117,5 x 110 x 49 мм), теперь оснащена процессорами Ryzen 7 8840U и Ryzen 5 8640U. Эти платы поддерживают двухканальную память DDR5-5600 (SO-DIMM, до 96 ГБ) и предоставляют обширный набор интерфейсов, включая HDMI, USB Type-C, M.2 и Ethernet. Уникальность моделей заключается также в поддержке Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

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Новинки обещают выдающийся прогресс в области искусственного интеллекта, благодаря внедрению нового NPU. Этот компонент увеличит скорость выполнения ИИ-алгоритмов до 1,6 раза и обеспечит ускорение языковых моделей на 40%, по сравнению с предыдущими процессорами.

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ASRock также сообщила о разработке мини-ПК серии 4X4 8040, использующих те же материнские платы. Эти компактные системы сочетают в себе все вышеупомянутые преимущества и будут доступны для корпоративных клиентов. Информация о ценах на новинки предоставляется только по запросу на официальном сайте бренда.

#новости #техника
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