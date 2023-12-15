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Nata15
Анонсирован realme C67 5G: дисплей с «островком» и камера 50 Мп за $167
Гаджет получил 6,57-дюймовый IPS-экран с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 45, 48, 50, 60, 90 или 120 Гц (устанавливается автоматически в зависимости от сценария работы)

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Realme представила свой последний продукт — доступный смартфон C67 5G. Главные характеристики включают в себя экран с динамической частотой обновления, быструю зарядку и процессор Dimensity, идеально подходящий для повседневных задач.

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Экран устройства имеет размер 6,57 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей. Уникальность заключается в том, что частота обновления может автоматически изменяться в зависимости от сценария использования, предлагая значения от 45 до 120 Гц. Максимальная яркость составляет 680 нит, а частота дискретизации касаний достигает 240 Гц.

В области фотографии C67 5G оснащен 8-мегапиксельной фронтальной камерой, а разрешение основной камеры составляет 50 Мп, с дополнительным датчиком 2 Мп для эффекта размытия фона.

Производительность смартфона обеспечивается процессором MediaTek Dimensity 6100+, который работает в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопителем UFS 2.2 на 128 ГБ. Возможность расширения памяти доступна с использованием карт microSD до 2 ТБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Стоит отметить, что устройство имеет защиту корпуса по стандарту IP54, обеспечивая дополнительную безопасность от внешних воздействий.

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Realme C67 5G уже доступен на рынке Индии, где цены начинаются от $167 за версию с 4/128 ГБ и $179 за модификацию 6/128 ГБ.

#новости #техника
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