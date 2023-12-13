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Nata15
GIGABYTE представила игровой OLED-монитор
Новинка под названием GIGABYTE AORUS CO49DQ получила огромный изогнутый экран и набор характеристик, ориентированный на требовательных геймеров

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На свет появилась новинка от компании GIGABYTE, под названием AORUS CO49DQ, которая заявляет о себе как идеальном выборе для требовательных геймеров. Этот передовой монитор неизбежно привлекает внимание своим грандиозным изогнутым OLED-экраном размером 49 дюймов, обладающим разрешением в 5120x1440 пикселей и обновляющимся с частотой 144 Гц. Он выделяется сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, обеспечивающей выдающееся качество отображения HDR.

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Экран, обладающий изогнутостью в 1800R, охватывает 99% цветового пространства DCI-P3. В невероятно короткое время отклика матрицы, составляющее всего 0,03 мс, этот монитор обещает быть идеальным партнером для игровых сессий. Особую значимость придает ему также поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro, гарантирующая безупречное взаимодействие с графикой.

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Что касается возможностей подключения, то монитор укомплектован двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и разъемом USB Type-C. В дополнение к этому, на корпусе устройства предусмотрен USB-хаб с двумя портами и встроенные динамики мощностью 5 Вт каждый. Эта дополнительная функциональность делает его более привлекательным. Ожидается, что информация о дате начала продаж и стоимости данной новинки будет представлена производителем в ближайшее время. 

#новости #техника
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