SmartHat создана из ударопрочного ABS-пластика и относится к классу Type-1/Class-3

Индийский стартап Proxgy представил инновационную строительную каску под названием SmartHat, которая не только обладает пассивной защитой, но и активно предупреждает своего владельца о потенциальных опасностях. Этот умный шлем изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, соответствует стандартам Type-1/Class-3, и оснащен портативным газоанализатором, способным обнаруживать три токсичных и четырнадцать легкогорючих газов.

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Специальный датчик с использованием системы тактильной обратной связи предупреждает владельца о возможной опасности, связанной с объектами над его головой. Кроме того, SmartHat способен отправлять сообщения в центр управления при обнаружении проблем с сердечным ритмом, изменением температуры тела, снижением уровня кислорода в крови, а также при регистрации падения, отдаления от заданной зоны или при отсутствии шлема в определенное время.

Помимо защитных функций, SmartHat предоставляет возможность общения с другими пользователями с использованием встроенной многоканальной рации, а также передней и задней HD-камер. Фронтальная камера может использовать инфракрасный датчик в условиях низкой освещенности, а задняя обеспечивает широкий обзор окружающего пространства. Обе камеры могут быть использованы для записи видео или фотосъемки.

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Шлем устанавливает связь через поддерживаемые протоколы: 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRaWAN или PTT. Для питания используется литий-ионно-фосфатная батарея. Продукт пока не доступен в открытой продаже, но заинтересованные могут связаться с Proxgy через официальный сайт компании для получения дополнительной информации.