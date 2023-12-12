Компания Cerabyte рассказала больше подробностей о своей инновационной технологии хранения данных на основе керамики

Cerabyte поделилась более детальной информацией о своей инновационной технологии хранения данных, основанной на керамике. По словам компании, уникальное сочетание стекла и доступного материала способно сохранять до 10 000 терабайт информации на тысячелетия вперёд.

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Основа этих передовых носителей данных - прочные стеклянные пластины, покрытые слоем керамических частиц толщиной в 300 микрометров. Запись данных производится с использованием двух миллионов лазерных лучей, создающих на поверхности носителя наноузоры, схожие с QR-кодами. Лазерный импульс регулируется цифровым микрозеркальным устройством, формируя уникальный шаблон на поверхности носителя информации. В результате этого процесса на верхнем слое, представляющем двоичную систему, формируются "отверстия" в сочетании с пропусками, и чтение информации осуществляется с использованием оптической микроскопии высокого разрешения.

Согласно заявлениям разработчиков, носители Cerabyte превосходят современные жесткие диски и твердотельные накопители не только по скорости чтения, но и по плотности записи. Компания заверяет, что они смогут увеличить плотность записи данных с текущих значений в гигабайтах на квадратный сантиметр до терабайтов на квадратный сантиметр. Кроме того, для хранения данных не требуется энергопотребления, а срок службы превышает 5000 лет, благодаря применению керамики.

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Однако на данный момент нет точной информации о том, когда появятся подобные накопители и какова будет их стоимость.