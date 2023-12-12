Компании Toyota и Idemitsu объединились для создания твердотельного аккумулятора, который позволил бы электрокарам проезжать без остановки до 1200 километров

Toyota и Idemitsu объединились для создания инновационного твердотельного аккумулятора, способного обеспечить электрическим автомобилям пробег до 1200 километров без необходимости остановок для зарядки. Сама зарядка займет всего лишь 10 минут. Сотрудничество направлено на преодоление известных проблем твердотельных аккумуляторов, включая низкие температуры, склонность к растрескиванию и высокие производственные затраты.

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В рамках этого партнерства компании воспользуются экспертностью Idemitsu в области закупок сырья, его переработки, проектирования и сборки твердотельных аккумуляторов, совмещая ее с опытом Toyota в массовом производстве электромобилей. Основными преимуществами таких батарей являются их устойчивость к высоким напряжениям и температурам, компактность и более благоприятное воздействие на окружающую среду по сравнению с литий-ионными батареями. Кроме того, Toyota планирует разработать три новых аккумулятора с использованием жидкого электролита.

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Согласно графику, внедрение электрокаров с пробегом более 1200 км следует ожидать не раньше завершения текущего десятилетия.