Несмотря на доступную цену, он получил ряд функций более продвинутых моделей, включая скоростные сетевые порты и поддержку актуального стандарта Wi-Fi, а также специальный игровой режим для фирменных смартфонов

Xiaomi вновь вводит на рынок инновационный продукт - недорогой роутер AX1500. Этот ультрабюджетный гаджет привлекает доступной ценой и обещает функционал, который обычно характерен для более дорогих моделей. Среди его ключевых особенностей стоит выделить скоростные сетевые порты, поддержку последнего стандарта Wi-Fi, а также специальный игровой режим, нацеленный на использование с фирменными смартфонами Xiaomi.

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Максимальная заявленная пропускная способность роутера достигает 1501 Мбит/с (2,4 ГГц + 5 ГГц). Производитель подчеркивает поддержку технологии OFDMA и делает замечание, что любой из четырех WAN-портов может выполнять роль главного. Интересным дополнением является возможность интеграции устройства в mesh-сеть, где оно может взаимодействовать с другими продуктами бренда, придавая системе дополнительную гибкость.

В паре с мобильным приложением Mijia роутер автоматически обнаруживает умные устройства, еще не включенные в домашнюю сеть. Кроме того, новинка способна идентифицировать смартфоны Xiaomi и Redmi, предоставляя им преимущественный канал для онлайн-игр и сокращая временные задержки.

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Цена на Xiaomi AX1500 при предзаказе в Китае составляет всего 129 юаней, что приблизительно равно $18. Эта ценовая политика делает роутер не только привлекательным с технической точки зрения, но и доступным для широкого круга потребителей.