Infinix представила новый смартфон HOT 40 Pro, получивший продвинутый набор характеристик по меркам своей ценовой категории

Компания Infinix представила свой последний творческий проект — смартфон HOT 40 Pro, который поражает своим передовым техническим оснащением в пределах доступной ценовой категории. Этот инновационный имеет не только внушительный "разогнанный" дисплей с уникальным программным вырезом для фронтальной камеры, но также оснащен высокоразрешительной камерой. Важно отметить, что наряду с этим, компания представила более доступную базовую версию устройства, давая потребителям возможность выбора.

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Экран Infinix HOT 40 Pro впечатляет своими техническими характеристиками — 6,78-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080x2460 пикселей, пиковой яркостью 500 нит и высокой частотой обновления в 120 Гц (при дискретизации сенсора на уровне 240 Гц). Этот дисплей не только поддерживает функцию Magic Ring, аналогичную Dynamic Island в iPhone, но и становится центром внимания своей передовой технологичностью. Аппаратная основа новинки представлена процессором MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 2.2 емкостью 128 или 256 ГБ. Кроме того, пользователи могут расширить память с использованием карт microSD до 1 ТБ.

Основная камера Infinix HOT 40 Pro впечатляет своими техническими характеристиками — разрешение 108 Мп (f/1.75), макромодуль на 2 Мп и фронтальная камера на 32 Мп (f/2.2). Гаджет обеспечивает долгую автономность благодаря мощному аккумулятору на 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Среди других выдающихся характеристик стоит выделить сканер отпечатков пальцев в кнопке включения, наличие чипа NFC и поддержку объемного звука DTS.

Базовая версия Infinix HOT 40 Pro отличается некоторыми техническими параметрами, включая частоту обновления экрана в 90 Гц, использование памяти eMMC вместо UFS и процессор MediaTek Helio G88. Однако разрешение основной камеры составляет 50 Мп, сохраняя высокое качество съемки. Фронтальный модуль, емкость аккумулятора и скорость зарядки остаются такими же, как у старшей модели.

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На данный момент стоимость обоих устройств не разглашена, однако ожидается, что они появятся на рынке в пределах ценовой категории до $200.