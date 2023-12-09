Полезная функция, которая обеспечивает совместимость всех версий iPhone 13 и 14 с ещё одним актуальным стандартом беспроводной зарядки, помимо MagSafe

В тестовой версии операционной системы iOS 17.2 было обнаружено необычное новшество. Помимо обычных поправок в области безопасности, обновление включает полезную функцию, которая обеспечивает совместимость iPhone 13 и 14 с ещё одним стандартом беспроводной зарядки, помимо уже известной MagSafe.

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Эта инновация заключается в поддержке 15-ваттной беспроводной зарядки от устройств с сертификацией Qi2. Ранее такая мощность была доступна только при использовании фирменных устройств MagSafe, и в два раза меньше при использовании сторонних продуктов.

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Важно отметить, что информация о совместимости находится в коде прошивки, и её подтверждение ожидается после выпуска iOS 17.2. Анонс обновления для операционной системы ожидается в ближайшие дни. Открытым остаётся вопрос, предоставит ли Apple доступ к этой технологии другим брендам, или она будет ограничена сертификацией MagSafe.