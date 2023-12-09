Если эта информация подтвердится, по части железа гаджет сможет на равных соперничать с традиционными флагманами

Инсайдер Digital Chat Station, известный своей высокой точностью в раскрытии информации, опубликовал ожидаемый список характеристик предстоящего vivo X Fold 3 Pro. В случае подтверждения этих данных, устройство сможет успешно соперничать с традиционными флагманскими моделями.

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По информации источника, смартфон будет построен на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и получит продвинутый дисплей с высокой частотой обновления и встроенным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Кроме того, предстоящему новому продукту приписывают до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и высокоскоростной накопитель UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ.

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Также отмечается, что смартфон будет оборудован перископическим модулем в составе основной камеры и работать на прошивке Origin OS 4 на базе Android 14. Премьера складного смартфона vivo X Fold 3 Pro ожидается в феврале 2024 года. Дополнительные детали, включая цену устройства, остаются неизвестными.