Фанатов ждёт ответ на вопрос, которым они, вполне возможно, задавались уже 25 лет

В следующем весеннем сезоне ожидается экранизация культовой игры Fallout, где помимо захватывающего сюжета зрителей ждет раскрытие истории появления Vault Boy, обаятельного маскота вселенной. По данным Vanity Fair, Тодд Говард, создатель последних частей постапокалиптической RPG, одобрил этот неожиданный поворот:

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"Они придумали нечто очень умное."

Некоторые поклонники и даже журналисты высказывают сомнения относительно необходимости предыстории для такого персонажа. Тем не менее, согласно авторам, объяснение из сериала вероятно раскроет логику, которой руководствовались при создании оригинального Vault Boy. По их мнению, разработчики просто стремились к созданию яркого и запоминающегося персонажа для успешной продажи своего произведения.

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Премьера экранизации Fallout запланирована на 12 апреля на Amazon Prime под руководством Лизы Джой и Джонатана Нолана, известных по работе над "Миром Дикого Запада". Интересно отметить, что при создании Vault Boy авторы оригинальной Fallout вдохновлялись персонажем из настольной игры "Монополия" — как визуально, так и функционально.