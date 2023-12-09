Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nata15
Экранизация Fallout расскажет о предыстории Волт-боя, маскота серии
Фанатов ждёт ответ на вопрос, которым они, вполне возможно, задавались уже 25 лет

реклама

В следующем весеннем сезоне ожидается экранизация культовой игры Fallout, где помимо захватывающего сюжета зрителей ждет раскрытие истории появления Vault Boy, обаятельного маскота вселенной. По данным Vanity Fair, Тодд Говард, создатель последних частей постапокалиптической RPG, одобрил этот неожиданный поворот:

реклама

"Они придумали нечто очень умное."

Некоторые поклонники и даже журналисты высказывают сомнения относительно необходимости предыстории для такого персонажа. Тем не менее, согласно авторам, объяснение из сериала вероятно раскроет логику, которой руководствовались при создании оригинального Vault Boy. По их мнению, разработчики просто стремились к созданию яркого и запоминающегося персонажа для успешной продажи своего произведения.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Премьера экранизации Fallout запланирована на 12 апреля на Amazon Prime под руководством Лизы Джой и Джонатана Нолана, известных по работе над "Миром Дикого Запада". Интересно отметить, что при создании Vault Boy авторы оригинальной Fallout вдохновлялись персонажем из настольной игры "Монополия" — как визуально, так и функционально.

#новости #техника
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-посол США Тейлор: без помощи НАТО Киев пойдет на раздел территорий с Россией
Премьер Молдавии Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 каналов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина отвергает обвинения в крушении ракеты Vega C
13
Ракеты 40Н6 для российского ЗРК С-400 смогут сбивать истребители F-16 ещё во время набора высоты
10
На Солнце образовалась гигантская аномальная дыра
1
Россия начала производство своего катера-камикадзе
3
24 актуальных смартфона Xiaomi завершили жизненный цикл и не получат операционную систему HyperOS
3
Экс-сотрудник Tesla считает автопилот электромобилей неготовым к использованию на дорогах
+
Владелец дешёвого блока питания обнаружил в нём контейнер-утяжелитель с загадочной субстанцией
14
Новое изобретение для умного дома: беспроводной выключатель света работает без батареек
10
Майнеры закупаются даже старенькими видеокартами P106-100
7
Дистанционно управляемый грузовой самолет прошел первое испытание в США
1
СМИ: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400
3
Европа обещает выплатить Африке репарации за века рабства, но пока не определилась со сроками
3
Индия вернула космический корабль «Чандраян-3» на околоземную орбиту
+
На свалке нашли потерянные топливные баки ракеты Vega
+
Появились кадры сброса 4-х УМПК массой в полтонны каждый.
1
Reuters: Украина запросила у США самолёты F-16, F-18, Boeing C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules
2
Компания Micron планирует построить завод на территории Соединённых Штатов Америки
1
Названы преимущества перспективного российского бомбардировщика следующего поколения ПАК ДА
+
Google добавляет новую опцию восстановления файлов в сервис Google Drive
+
Японские власти выделили $902 млрд на поддержку производства силовых полупроводниковых компонентов
2

Популярные статьи

На расстоянии 13,2 млрд световых лет обнаружена самая древняя черная дыра, ровесница Вселенной
17
О кошках, которые не боятся воды
19
Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
1
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
209
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300R AirFlow
3
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
12
Китайские эксперты предрекают победу России в украинском конфликте
42
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
15
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
7
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
4

Сейчас обсуждают

SeTi2019
00:45
Опять все у русских украли.... Ну сколько можно!? "к 1879 году Т. Эдисон в Америке довёл до практического совершенства лампу накаливания, которая полностью вытеснила дуговые лампы" Или ты еще свой д...
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
bethoven
00:35
Нет, куртка спит и видит во сне как из духовки достает 3050/6 хD
NVIDIA заберет у GeForce RTX 3050 2 ГБ памяти — видеокарта мешает продажам GeForce RTX 4060
Борис Дайтер
00:32
Ах вот кудя яйца делись ...
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
SeTi2019
00:28
Ок, эскиз карандашем изобрели. Осталось за малым, самолет изобрести
За рубежом оценили модульный вариант Су-75 со сменными головными частями
Андрей Мальцев
00:26
"Величайшую планету тройною наблюдал" - Г. Галилей про вид Сатурна в телескоп. А не с "ручками".
Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году - NASA подтверждает и расказывает почему
Сергей -
00:16
Лучшая кола это evervess
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Aaa
00:13
лучше наоборот
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
SeTi2019
00:11
Любимая цифра всех диктаторов, любящих демонстрировать законность и честность выборов, это около 80% обожателей.
ВЦИОМ: 78,5 % граждан высказались о доверии российскому президенту Путину
Aaa
00:11
я про это и говорю - "...и товаров для дома"
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Дмитрий Зяблов
00:10
Трiчи СУГС дякуемо тобi Велiкий Пан Столтенберг ЛГБТ з намi🇺🇦🏳‍🌈🇪🇺🇺🇸💪👍 Наши Великие паны наикраши😍 Цари тильки у рабив москалив🐸 https://vk.com/wall-120078039_137460
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем